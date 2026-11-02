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02 ноября, 16:54

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Активист Иванов: молитвы в адрес Вселенной – это язычество

Православный активист назвал молитвы в адрес Вселенной язычеством

Фото: depositphotos/Outer_Space

Молитва к обезличенной Вселенной ничем не отличается от обращения к камню или ветру. Об этом председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов рассказал "Газете.ру".

По его словам, распространенные суждения о том, что Вселенная "пошлет знак" или "вознаградит" за добрые дела, лишь кажутся духовными. Иванов объяснил, что за ними стоит не вера, а ее подмена: у Вселенной, как он утверждает, нет воли, разума и любви, она не способна отвечать, дарить или воздавать.

"Обращаться к ней с молитвой – то же самое, что молиться камню или ветру", – сказал он, назвав такую практику язычеством в обертке современной психологии.

Иванов призвал обращаться с молитвой, каяться и выстраивать отношения только с Богом, поскольку тот является личностью. Такой путь, по его мнению, требует усилий, смирения и изменения жизни, тогда как Вселенная представляется безликой силой, которую можно "запрограммировать" правильными мыслями или желаниями.

Активист также назвал веру во Вселенную попыткой управлять реальностью без Бога и самообманом. Он заявил, что человек, полагающийся на нее в трудную минуту, остается без утешения и наедине со своей пустотой, потому что она не слышит и не может ответить.

В заключение собеседник издания сказал, что Господь говорит с людьми через Евангелие, церковь и голос совести. Он призвал искать Бога, а не безликие "сигналы", чтобы обрести, по его словам, не иллюзию контроля, а подлинную любовь, побеждающую смерть.

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