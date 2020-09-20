В столице назвали победителей Московского марафона

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Бегун Юрий Чечун стал победителем на основной дистанции Московского марафона. Об этом сообщает ТАСС.

Маршрут протяженностью 42,2 километра спортсмен преодолел за 2 часа 16 минут и 7 секунд. Рекорд столичного забега ранее установил Артем Алексеев – он пробежал за 2 часа 13 минут и 40 секунд.

В нынешнем году в призовую тройку попали Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 16 минут и 16 секунд и Николай Волков, который прошел дистанцию за 2 часа 18 минут и 30 секунд.

Что касается женского зачета, то его выиграла Сардана Трофимова. Она пробежала по маршруту за 2 часа 28 минут 2 секунды, что является рекордом состязания. Второе место в Московском марафоне среди женщин заняла Елизавета Ерохина (2 часа 35 минут 36 секунд), третьей финишировала Ирина Сергеева (2 часа 41 минута 15 секунд).

Помимо 42,2-километровой дистанции в Москве предложили участникам маршрут на 10 километров. Его победителем стал Владимир Никитин. Спортсмен не только выиграл забег, но и установил рекорд.

Московский марафон стартовал в столице утром воскресенья, 20 сентября. На время забега в центре Москвы действуют ограничения на движение транспорта. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

