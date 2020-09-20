Победитель дистанции 10 км Московского марафона установил рекорд

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Бегун Владимир Никитин одержал победу на 10-километровой дистанции Московского марафона с рекордным показателем. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел маршрут за 28 минут 22 секунды. При этом Никитин подчеркнул, что впервые в 2020 году вышел на старт.

"Могу сказать, что сегодня нам повезло с погодой, в отличие от прошлого года, когда было холодно, шел дождь со снегом. Перед стартом выглянуло солнышко, после чего сразу поднялось настроение, что немаловажно для достижения высокого результата", – объяснил победитель.

По словам Владимира Никитина, с наибольшими трудностями он столкнулся на первых трех километрах дистанции, после чего освоился в новых кроссовках и выбрал нужный темп.

Второе место в беге на 10 километров занял Ринас Ахмадеев с результатом в 29 минут 1 секунду, а третье – Константин Плотников, пробежавший за 29 минут 18 секунд.

Что касается Никитина, то ранее 28-летний спортсмен побеждал на дистанциях 5 километров и 10 километров метров летнего чемпионата России. В зимнем забеге он стал триумфатором на дистанциях 3 и 5 километров.

Московский марафон стартовал в столице утром воскресенья, 20 сентября. На время забега в центре Москвы действуют ограничения на движение транспорта. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

