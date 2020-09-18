Маршруты автобусов изменятся на время Московского марафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во время Московского марафона, который пройдет 20 сентября, изменится ряд маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмечается, что всего в центре Москвы по измененным маршрутам будут двигаться 52 автобуса. Так, автобус № М3 с 06:00 проследует от станции метро "Семеновская" до сада имени Баумана. А автобус № 64 будет двигаться с 06:20 от Песчаной площади до станции метро "Улица 1905 года".

Изучить весь список измененных маршрутов можно на сайте Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что Московский марафон пройдет с соблюдением мер по коронавирусной инфекции.

У бегунов измерят температуру тела. Помимо того, маски и перчатки надо будет носить всем участникам при входе в стартовый городок, а также на выдачу номеров.

При этом весь персонал и волонтеры будут работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые три часа планируется менять маски и перчатки. Также через каждые два часа будет осуществляться дезинфекция контактных поверхностей.

Кроме этого, участки по маршруту марафона будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00.

Полное перекрытие с поэтапным открытием участков ожидается на Лужнецкой набережной, улице Хамовнический Вал, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской набережных, улице Смоленской, Смоленском, Зубовском бульварах, в Крымском проезде, на Фрунзенской и Лужнецкой набережных, улицах Лужники, Смоленской – от Бородинского моста до Смоленского бульвара.

