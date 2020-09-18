Маршруты автобусов изменятся на время Московского марафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице во время Московского марафона, который пройдет 20 сентября, изменится ряд маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Отмечается, что всего в центре Москвы по измененным маршрутам будут двигаться 52 автобуса. Так, автобус № М3 с 06:00 проследует от станции метро "Семеновская" до сада имени Баумана. А автобус № 64 будет двигаться с 06:20 от Песчаной площади до станции метро "Улица 1905 года".
Изучить весь список измененных маршрутов можно на сайте Мосгортранса.
Ранее сообщалось, что Московский марафон пройдет с соблюдением мер по коронавирусной инфекции.
У бегунов измерят температуру тела. Помимо того, маски и перчатки надо будет носить всем участникам при входе в стартовый городок, а также на выдачу номеров.
При этом весь персонал и волонтеры будут работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые три часа планируется менять маски и перчатки. Также через каждые два часа будет осуществляться дезинфекция контактных поверхностей.
Кроме этого, участки по маршруту марафона будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00.
Полное перекрытие с поэтапным открытием участков ожидается на Лужнецкой набережной, улице Хамовнический Вал, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской набережных, улице Смоленской, Смоленском, Зубовском бульварах, в Крымском проезде, на Фрунзенской и Лужнецкой набережных, улицах Лужники, Смоленской – от Бородинского моста до Смоленского бульвара.
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