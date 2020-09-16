Московский марафон: что перекроют и как объехать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В воскресенье, 20 сентября, в центре столицы пройдет Московский марафон. Участки по его маршруту будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00, сообщили в Дептрансе.
Кроме того, в департаменте транспорта предупредили, что водители не смогут припарковаться на данных участках с субботы с 00:01. Временные ограничения сохранятся до конца забега. Автомобилистам порекомендовали планировать свой маршрут заранее.
Полное перекрытие с поэтапным открытием участков ожидается на Лужнецкой набережной, улице Хамовнический Вал, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской набережных, улице Смоленской, Смоленском, Зубовском бульварах, в Крымском проезде, на Фрунзенской и Лужнецкой набережных, улицах Лужники, Смоленской – от Бородинского моста до Смоленского бульвара.
Помимо того, ограничения введут в 1-м Красногвардейском проезде, на улице Мантулинской, улице 1905 года, улицах Красной Пресне, Баррикадной, Новинском бульваре, улице Смоленской и других участках в центре города.
Не получится также проехать по улице Крымский Вал, Октябрьскому тоннелю, улицам Коровий Вал, Большой Ордынке, по Малому Москворецкому мосту, в Лубочном переулке и по улице Балчуг, а также по Раушской набережной, Садовническому проезду, Фрунзенской набережной, Большому Устьинскому мосту, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Цветному, Петровскому, Страстному бульварам, улице Тверской и ряду других участков.
Ранее говорилось, что Московский марафон организуют с соблюдением мер по коронавирусной инфекции. Маски и перчатки надо будет носить всем участникам при входе в стартовый городок.
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