Московский марафон состоится 20 сентября с соблюдением мер по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский марафон проведут 20 сентября с соблюдением мер по коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказали организаторы спортивного мероприятия.
"В этом году главный забег страны состоится в восьмой раз. Десятки тысяч человек со всей России выйдут на старт, чтобы пробежать 42,2 или 10 километров по центральным улицам города и подарить себе яркое воспоминание на всю жизнь", – сообщили организаторы. По их словам, для предотвращения распространения COVID-19 разработали специальные меры.
Организаторы отметили, что у бегунов измерят температуру тела. Помимо того, маски и перчатки надо будет носить всем участникам при входе в стартовый городок, а также на выдачу номеров.
При этом весь персонал и волонтеры будут работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые три часа планируется менять маски и перчатки. Также через каждые два часа будет осуществляться дезинфекция контактных поверхностей.
На территории стартово-финишного городка установят санитайзеры для дезинфекции рук. На точках питания и освежения воду в стаканчиках заменят на воду в бутылках 0,5 литра, фрукты – на гели.
За марафоном в столице можно будет смотреть в трансляции в соцсети "ВКонтакте". На финише всем участникам дадут медали.
Победителей и призеров марафона наградят кубками, подарками от партнеров и деньгами. Общая сумма призовых выплат составит около 4 миллионов рублей.
Маршруты забегов проложили в один круг с видом на знаковые достопримечательности города, среди которых Белый дом, "Москва-Сити", четыре сталинских высотки и другие.
В августе почти 8 тысяч человек приняли участие в Москве в ночном забеге. На стойках регистрации участники могли получить фонарики, благодаря которым они двигались по трассе и видели друг друга.
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