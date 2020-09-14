Московский марафон состоится 20 сентября с соблюдением мер по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский марафон проведут 20 сентября с соблюдением мер по коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости рассказали организаторы спортивного мероприятия.

"В этом году главный забег страны состоится в восьмой раз. Десятки тысяч человек со всей России выйдут на старт, чтобы пробежать 42,2 или 10 километров по центральным улицам города и подарить себе яркое воспоминание на всю жизнь", – сообщили организаторы. По их словам, для предотвращения распространения COVID-19 разработали специальные меры.

Организаторы отметили, что у бегунов измерят температуру тела. Помимо того, маски и перчатки надо будет носить всем участникам при входе в стартовый городок, а также на выдачу номеров.

При этом весь персонал и волонтеры будут работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые три часа планируется менять маски и перчатки. Также через каждые два часа будет осуществляться дезинфекция контактных поверхностей.

На территории стартово-финишного городка установят санитайзеры для дезинфекции рук. На точках питания и освежения воду в стаканчиках заменят на воду в бутылках 0,5 литра, фрукты – на гели.

За марафоном в столице можно будет смотреть в трансляции в соцсети "ВКонтакте". На финише всем участникам дадут медали.

Победителей и призеров марафона наградят кубками, подарками от партнеров и деньгами. Общая сумма призовых выплат составит около 4 миллионов рублей.

Маршруты забегов проложили в один круг с видом на знаковые достопримечательности города, среди которых Белый дом, "Москва-Сити", четыре сталинских высотки и другие.

В августе почти 8 тысяч человек приняли участие в Москве в ночном забеге. На стойках регистрации участники могли получить фонарики, благодаря которым они двигались по трассе и видели друг друга.