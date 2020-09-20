Около 25 тысяч бегунов примут участие в Московском марафоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель департамента спорта Алексей Кондранцев заявил, что на старт Московского марафона в воскресенье, 20 сентября, выйдут порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня мы в восьмой раз проводим Московский марафон и планируем, что на старт выйдут порядка 25 тысяч участников. Это действительно апогей бегового сезона", – заявил специалист.
В 2019 году на забег зарегистрировалось больше спортсменов, но в нынешней ситуации многие иностранцы не смогли приехать в Россию.
Кондранцев напомнил, что ранее, несмотря на коронавирусные ограничения, в Москве удалось провести ночной забег и полумарафон. Нынешний старт также организовали с соблюдением мер безопасности.
"Он [марафон] пройдет с учетом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением инфекции. Организаторами были приняты беспрецедентные меры безопасности, мы вынуждены были попросить зрителей воздержаться от поддержки спортсменов на старте и финише. Но я уверен, что это мероприятие все равно пройдет в праздничной атмосфере", – рассказал глава Москомспорта.
В рамках Московского марафона состоятся забеги на 42,2 километра и 10 километров. В связи с проведением спортивного мероприятия в центре столицы частично ограничат движение.
В центре Москвы ограничат движение из-за Московского марафона 20 сентября
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: