Около 25 тысяч бегунов примут участие в Московском марафоне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель департамента спорта Алексей Кондранцев заявил, что на старт Московского марафона в воскресенье, 20 сентября, выйдут порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы в восьмой раз проводим Московский марафон и планируем, что на старт выйдут порядка 25 тысяч участников. Это действительно апогей бегового сезона", – заявил специалист.

В 2019 году на забег зарегистрировалось больше спортсменов, но в нынешней ситуации многие иностранцы не смогли приехать в Россию.

Кондранцев напомнил, что ранее, несмотря на коронавирусные ограничения, в Москве удалось провести ночной забег и полумарафон. Нынешний старт также организовали с соблюдением мер безопасности.

"Он [марафон] пройдет с учетом всех ограничительных мер, которые приняты в связи с распространением инфекции. Организаторами были приняты беспрецедентные меры безопасности, мы вынуждены были попросить зрителей воздержаться от поддержки спортсменов на старте и финише. Но я уверен, что это мероприятие все равно пройдет в праздничной атмосфере", – рассказал глава Москомспорта.

В рамках Московского марафона состоятся забеги на 42,2 километра и 10 километров. В связи с проведением спортивного мероприятия в центре столицы частично ограничат движение.

