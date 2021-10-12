"Москва сегодня": в этом году благоустроили более 5 тыс городских объектов

19:15
Весной и летом в этом году в Москве привели в порядок более 5 тысяч городских объектов. В том числе это 21 улица, площадь, набережная, 121 парк и знаковый объект. Обновили также 400 территорий школ и детских садов. Благоустраивали пространства, примыкающие к станциям метро и МЦД. Кроме того, преобразились более 4 тысяч дворов.
Среди самых ярких локаций, появившихся в этом году, – Болотная набережная со скульптурой "Большая глина", которую установили недалеко от ГЭС-2. В целом привели в порядок весь остров Балчуг, благоустройство которого долго откладывалось. Новый облик получили Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, примыкающие к ним улицы и переулки.
"Парк Яуза" – один из самых больших проектов благоустройства. Там теперь есть памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов, а также место для стритбола. Кроме того, сделали прогулочные зоны и несколько игровых площадок для детей.
На Миусской площади расположился небольшой спортивный городок. Там появилось новое футбольное поле с искусственным газоном, на котором можно играть круглый год. Также оборудовали площадку для волейбола и настольного тенниса. А тренажеры, которые там поставили, подойдут даже пожилым людям.
Завершают благоустройство и в Басманном районе. В основном приводили в порядок то, чем пользуются местные жители – дворы, детские площадки. На последних сделали безопасное резиновое покрытие и поставили новое оборудование. В целом старались сохранить уникальный облик жилой зоны, но в тоже время привести все к единому стилю. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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