"Москва сегодня": в 2021 году благоустроят более 100 парков, скверов и жилых территорий

В этом году в рамках программы "Мой район" благоустроят более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий.

Специалисты уже приступили к благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы. Основные работы специалисты планируют завершить до конца лета.

В районе Южное Медведково запланировано благоустройство межшкольного стадиона, а также ЗАГСа. Площадь перед ним будет украшена арт-объектами в виде полуколец, скамейками и яркими энерго-сберегающими светильниками.

Большая спортивная зона с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола будет создана в Алтуфьевском районе.

А в районе Северный для москвичей и гостей столицы оборудуют читальный зал под открытым небом, сцену и арт-объекты. Об этом – в программе "Москва сегодня".