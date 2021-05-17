"Москва сегодня": в 2021 году благоустроят более 100 парков, скверов и жилых территорий

17 мая, 19:15
В этом году в рамках программы "Мой район" благоустроят более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий.
Специалисты уже приступили к благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы. Основные работы специалисты планируют завершить до конца лета.
В районе Южное Медведково запланировано благоустройство межшкольного стадиона, а также ЗАГСа. Площадь перед ним будет украшена арт-объектами в виде полуколец, скамейками и яркими энерго-сберегающими светильниками.
Большая спортивная зона с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола будет создана в Алтуфьевском районе.
А в районе Северный для москвичей и гостей столицы оборудуют читальный зал под открытым небом, сцену и арт-объекты. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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