Все железнодорожные вокзалы в столице проверяют из-за сообщений о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты проверяют все железнодорожные вокзалы в столице после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщений о "минировании", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, информации об эвакуации людей не поступали. Вокзалы и автостанции работают в штатном режиме.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Шереметьево и семи самолетов. 7 апреля неизвестные также сообщили о "минировании" Верховного суда и Российского государственного университета правосудия в столице.

Перед этим сотрудников и посетителей Мосгорсуда экстренно эвакуировали после информации об угрозе взрыва. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило анонимно.

