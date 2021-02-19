"Москва сегодня": Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор"

В Москве цифровыми репетиторами стали уже примерно 500 учителей. В основном это педагоги дополнительного образования или студенты педагогических вузов, которые раньше были учителями на замену и помогали проводить дистанционные занятия свои старшим коллегам. Уроки проходят по видеосвязи в МЭШ в мини-группах от трех до пяти человек.

Сергей Собянин отметил, что в Москве многие семьи имеют возможность нанимать репетиторов для подготовки детей, однако есть и учащиеся, которые не могут себе позволить такое дополнительное обучение.

"Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование", – подчеркнул мэр.

Градоначальник выразил надежду, что в дальнейшем проект получит свое развитие и станет доступен для всех школ и разных категорий семей.

Пока дополнительные уроки проводят по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии, физике и химии. Но дальше список этот планируют расширять, а также проводить консультации еще и для учеников выпускных классов, чтобы у всех детей был шанс поступить в хорошие вузы.

А если ребенок уже сейчас считает себя достойным звания юный IT-разработчик, то может пойти дальше и предложить свой проект для МЭШ. Заявки принимаются от учеников 7–11-х классов и студентов первых курсов колледжей.

Ребята смогут попробовать себя в роли разработчиков приложений, веб-квестов или программных продуктов. Главная задача этого соревнования состоит в том, чтобы создать детско-юношеское сообщество IT-разработчиков. Подробнее – в программе "Москва сегодня".