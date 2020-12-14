"Москва сегодня": Собянин осмотрел завод по переработке пластика "Экопласт"

Сергей Собянин посетил завод по переработке корпусных пластиков "Экопласт" в особой экономической зоне Технополиса "Москва". "В Москве создан один из лучших в мире заводов, который комплексно перерабатывает бытовую аппаратуру, начиная от разборки до переработки пластика и металла. Это совсем другое слово, другой уровень, потому что 90% из того, что выбрасываем, может попасть на вторичную переработку, может быть изготовлено новое для людей оборудование и компоненты", – отметил мэр.

Из вторсырья производят дизайнерские вещи: одежду, обувь, мебель, даже целые дома. Такую продукцию применяют и в производстве стройматериалов. Крошка, которая получается на выходе, может превращаться в составляющие части бытовой техники и даже автомобилей. Из побочных продуктов изготавливают топливные добавки. Так что переработка пластиков получается безотходной.

Всего на предприятии перерабатывают до 14 тысяч тонн пластика в год. При этом и сам завод остается безобидным для экологии. В нем замкнутый цикл водооборота, то есть использованная жидкость не сбрасывается в канализацию. Такая переработка решает сразу две проблемы – экономическую и экологическую.

Но для этого очень важна и помощь москвичей в части раздельного сбора мусора. В столице действует двухуровневая система: на первом этапе жители должны самостоятельно разделять мусор, после чего он идет на сортировку, переработку и дальнейшее производство продукции.