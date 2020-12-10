Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что власти города не планируют вводить новые ограничения в период новогодних праздников. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Дополнительные ограничения или штрафные санкции мы не планируем вводить. В новогодние праздники горожане будут гулять по улицам, но для них не будут организовываться массовые мероприятия", – отметил мэр.

Собянин также добавил, что льготный проезд для пенсионеров и учащихся, приостановленный ранее, все еще не будет действовать.

Ранее Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но город справляется. Он добавил, что скорая помощь и амбулаторное звено, а также КТ-диагностика, ПЦР-диагностика и стационары выполняют свои функции.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 6 730 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1 663 пациента с коронавирусом.