Производство вакцины "Спутник V" запустят в технополисе "Москва" через несколько недель

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Производство вакцины "Спутник V" планируется запустить в технополисе "Москва" через несколько недель, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по созданию завода для производства вакцины.

Мэр назвал Москву одной из крупнейших фармацевтических площадок страны. Город, по его словам, производит около 20% фармацевтической продукции и в период пандемии по поручению президента и правительства здесь начали наращивать объемы лекарств, связанных с COVID-19, и средств индивидуальной защиты.

"Сегодня по этим направлениям Москва также является одним из лидеров, но и главное направление, которое было поручено максимально ускорить, – производство вакцины от COVID-19. Одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе "Москва", вместе с компанией "Р-Фарм", – заявил Собянин.

Из слов компании, здесь будет производиться около 10 миллионов единиц вакцины в месяц. Как отметил мэр, это значит, что это будет одна из самых крупных площадок в России.

"Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", – добавил Собянин.

Он напомнил, что первую площадку создали в Зеленограде вместе с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и "Биннофармом". Эта площадка наращивает промышленные объемы производства вакцины.

Собянин заметил, что производство на площадке в технополисе "Москва" разворачивается очень быстро. Практически в течение месяца были созданы производственные корпуса и переданы компании для монтажа оборудования и создания чистых комнат.

Мэр заявил о необходимости предпринять все меры для того, чтобы обезопасить граждан от коронавирусной инфекции.

"Мы научились бороться с COVID-19, лечить его. Самое главное, чтобы москвичи, вообще граждане России не болели этой страшной болезнью, и единственный вариант, единственный путь, как это сделать, – произвести достаточно качественные вакцины, доступные для всех. Это производство как раз направлено для решения этой глобальной, важной, нужной цели", – заключил он.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, для размещения производства власти города предложили одну из лучших производственных площадок Москвы – ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках.

Для оснащения завода закупили современное высокотехнологичное оборудование, в том числе 156 волновых биореакторов, 11 биореакторов с осевым перемешиванием, 2 высокоскоростные линии розлива и роботизированную линию упаковки в пачки. На предприятии создадут около 500 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в фармацевтическую отрасль Москвы составил 4,98 миллиарда рублей. Речь идет о первых девяти месяцах 2020 года. Из этой суммы более 80 процентов вложили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Вложения резидентов технополиса в производство лекарственных препаратов и материалов выросли в более чем пять раз по сравнению с прошлым годом.

