"Москва сегодня": Собянин отметил развитие системы среднего профобразования в столице

Сергей Собянин поздравил по видео-конференц-связи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020 и отметил, что столица продолжит развивать среднее профессиональное образование на высоком уровне.

"Мы не остановимся на том уровне, который есть сегодня в области среднего профессионального образования в Москве. Мы и дальше будем вкладывать значительные ресурсы и средства, и внимание к совершенствованию этой ступеньки образования, важнейшей на мой взгляд. Нужной для предприятий города, и самое главное, нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование", – сказал мэр.

WorldSkills Russia – это соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди школьников и студентов колледжей в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в связи с пандемией коронавируса оно впервые проходило в дистанционном формате.

Столичная команда получила 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. Об этом – в программе "Москва сегодня".