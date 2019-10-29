"Москва сегодня": как работает столичная скорая помощь

Ежедневно 1040 бригад московской скорой совершают 12 тысяч выездов. В машине есть аппараты искусственной вентиляции легких, мониторинга сердечного ритма, дефибрилляторы, 30 видов другого оборудования, 90 видов лекарств. На экстренные вызовы бригада скорой в среднем доезжает за 9 минут.

Вызвать скорую помощь можно позвонив 103 или 112. Звонок попадает в Единый диспетчерский центр, где уже через 4 секунды отвечает оператор. Скорость вызова врача будет зависеть от вас, нужно лишь ответить на все вопросы. Диспетчер по образованию медик, который уже по телефону может понять, нужна вам экстренная госпитализация или нет. Если нет, то переключат на специалиста. Если да, то диспетчер должен понять, какую бригаду к вам направлять

В Едином центре следят за передвижением машин скорой помощи. В зависимости от адреса программа выдает расчетное время, за которое бригада должна успеть к пациенту. Его видят и сами врачи, и оператор, который, обязан хорошо знать город и ориентироваться в картах.

Также диспетчер оценивает ситуацию на дорогах и помогает бригаде выбрать самый оптимальный маршрут. За время пока едут, врач может изучить историю болезни пациента – в специальном планшете есть доступ к электронной карте. Также диспетчерский центр помогает выбрать подходящий стационар для экстренной госпитализации пациента.

Выездные бригады медиков дежурят и на МКАД, и на крупных вылетных магистралях, при больницах и поликлиниках. И, конечно, на подстанциях. В Москве их 60 по всему городу. Об этом – в программе "Москва сегодня".