"Черный риелтор" предстанет перед судом за убийство москвичей ради квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Черный риелтор" из Белоруссии предстанет перед судом за убийства четырех москвичей ради их квартир. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд пройдет в Тверской области, уточнили в ведомстве. Сотрудники СК собрали доказательства и направили материалы уголовного дела в суд. Арестованного гражданина Белоруссии обвиняют по статьям "Тайное хищение чужого имущества в крупном размере"; "Мошенничество в особо крупном размере" и "Убийство более двух лиц, с целью сокрытия другого преступления".

По данным СК, в 2016 году обвиняемый, нелегально живший в Тверской области, в составе организованной преступной группы убил четырех москвичей. После убийства сообщники завладели двумя квартирами и сняли с банковских карт одного из убитых 470 тысяч рублей.

Как пояснили в ведомстве, основной целью преступников было лишить собственников права на жилое помещение, чтобы впоследствии завладеть их имуществом. Мишенями "черных риелторов" становились, как правило, одинокие люди, ведущие асоциальный образ жизни, у которых были в собственности квартиры в Москве.

Участники преступной группы предлагали потенциальным жертвам купить квартиру в Тверской области за меньшую стоимость, чем квартира в Москве, а разницу взять в качестве прибыли, рассказали в СК. Однако, как выяснили следователи, когда потерпевшие подписывали документы, их угощали спиртным со снотворном и жестоко убивали.

Ранее другое уголовное дело в отношении девяти "черных риелторов" передали на рассмотрение в Хорошевский районный суд Москвы. Фигурантам дела предъявили обвинения в мошенничестве, похищении человека и вымогательстве. По данным следствия, с 2009 по 2014 годы злоумышленники похищали квартиры одиноких людей, уговаривая из вложить средства в совместный бизнес. После этого деньги присваивали они себе, а потерпевших выселяли в Смоленскую область. Установлена причастность членов преступной группы к хищению 11 квартир в столице.