Россиян защитят от квартирного рейдерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, по которому будет запрещена продажа микродолей в квартирах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на авторов закона. Эта мера позволит защитить россиян от квартирных рейдеров, сказали они.

Документ предполагает запретить образование доли в праве общей собственности на квартиру при условии, если эта доля – меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения.

"Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма", – сказал член комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

В комитете также отметили, что недобросовестные риелторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда "профессиональных соседей". Такие соседи выживают жильцов, вынуждая продать часть имущества. По данным МВД, из 6755 зарегистрированных в 2018 году фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыто только 3196 случаев.