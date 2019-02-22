В России планируют ограничить продажу квартирной доли

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В России могут ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять. Законопроект уже разработан депутатами Госдумы, сообщает RT.

Авторы инициативы предлагают разделять долю в квартире только в том случае, если она будет не меньше учетной нормы площади жилого помещения. В Москве этот показатель составляет 10 метров, в других регионах норма разнится.

Такие меры должны защитить собственников от квартирных рейдеров, которые зачастую приобретают незначительную долю в общей собственности, а затем склоняют первоначальных собственников к совершению заведомо невыгодной для них сделки.

Новое правило не будет распространяться на ситуации, когда доля передается членам семьи, а также при приватизации и наследовании жилого помещения.

В ближайшее время документ вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее в Госдуме поддержали предложение Росстандарта освободить россиян от необходимости снимать показания счетчиков. Это, в том числе, позволит бороться с недобросовестными компаниями, обслуживающими счетчики.