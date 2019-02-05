В Госдуме одобрили идею Росстандарта избавить россиян от проверки счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев поддержал предложение Росстандарта освободить россиян от необходимости снимать показания счетчиков.
Он отметил, что этих приборов учета достаточно много в квартире и в них можно просто запутаться. По словам Качкаева, благодаря проекту Росстандарта можно будет бороться и с недобросовестными компаниями, обслуживающими счетчики.
"У нас существует очень много фирм по проверке и замене. Они бывают как добросовестные, так и нет. И цены могут колебаться. Если это как-то отрегулируется государством и будут открытые, понятные правила игры и стоимость, то это станет положительным фактором", – цитирует депутата RT.
Ранее Росстандарт заявил о намерении внести в Госдуму законопроект об отмене обязанности проводить проверку работы счетчиков воды. Обеспечивать точность показаний счетчиков должен будет поставщик. В случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов.
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