В Москве будут судить банду "черных риелторов"

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Уголовное дело в отношении девяти "черных риелторов" рассмотрит Хорошевский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве, похищении человека и вымогательстве. Расследование дела в отношении других участников преступной группы продолжается.

По данным следствия, с 2009 по 2014 годы злоумышленники похищали квартиры одиноких людей, уговаривая из вложить средства в совместный бизнес. После этого деньги присваивали себе, а потерпевших выселяли в Смоленскую область.

Всего следователи установили причастность членов преступной группы к хищению 11 квартир в Москве.