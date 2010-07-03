Музей истории ГУЛАГа выпустил сборник о жертвах репрессий в жанре комикса

Музей истории ГУЛАГа выпустил сборник историй жертв политических репрессий в жанре комикса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Данный жанр сборника выбран специально для современной молодежи, чтобы им было проще познакомиться с темой репрессий. "Проект призван сформировать среди молодежи знание о трагических событиях в истории страны", – отмечает директор музея Роман Романов.
Он также добавил, что все чаще именно такой жанр способствует познанию сложных тем, которые порой невозможно объяснить обычным языком. Такой формат имеет доступность для людей разного возраста.
Сборник под название "Вы-жившие" уже доступен в электронном формате на сайте музея.
Ранее в музее ГУЛАГа открылась новая постоянная экспозиция "ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны". Экспозиция позволяет проследить историю репрессивной системы в СССР в период с 1920-1950 годов. Некоторые залы посвящены экономике ГУЛАГа, бытовым условиям заключенных, их стратегии выживания.
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