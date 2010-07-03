Акция "Возвращение имен" проходит у Соловецкого камня

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
У Соловецкого камня в Москве проходит акция "Возвращение имен" в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Она проводится уже десять лет. Участники акции с 10:00 до 22:00 зачитывают имена и фамилии, а также возраст, профессию и дату расстрела жертв политических репрессий.
В мероприятии приняла участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы ни один случай нарушения прав человека, попавшего в СИЗО или в колонию, не прошел безнаказанно.
На акции присутствовал и новый глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, который признался, что в его семье от репрессий никто не пострадал. "Никого из членов моей семьи не расстреляли, не отправили в ГУЛАГ, так что я занимаюсь этой темой не потому, что в семье кто-то пострадал. Достаточно того, что пострадали десятки миллионов семей в нашей стране", – цитирует его Интерфакс.
В акции приняли участие глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель правления международного "Мемориала" Ян Рачинский и другие правозащитники.
Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, пройдут в Москве и других городах страны и в среду. Завтра в столице у мемориала жертвам репрессий пройдет акция "Стена скорби".
В мае у Музея истории ГУЛАГа появились портреты жертв политических репрессий. Создатель проекта просит зрителей приносить воду и выливать ее на серую стену. Только в этом случае можно разглядеть Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Бориса Пильняка, Даниила Хармса и других деятелей культуры.
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