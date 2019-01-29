"Последний адрес" 5 лет спустя: как столица хранит память о репрессированных

Фонд "Последний адрес" – совместное детище журналиста Сергея Пархоменко и бывшего главы общества "Мемориал" Арсения Рогинского. Цель проекта – увековечить имена тех, кого в СССР репрессировали с пометкой "десять лет без права переписки". Рассказываем, как работает "Последний адрес", почему фонд так важен и как у него обстоят дела сегодня, спустя пять лет после старта.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В основу проекта легла деятельность европейской организации "Камень преткновения", которая первой начала устанавливать памятники, вмонтированные в мостовую, в память о жертвах фашизма в Европе. Пархоменко русифицировал инициативу (в фокусе фонда – репрессированные по политическим мотивам) и предложил учредить проект обществу "Мемориал", у которого есть полная база данных погибших во времена красного террора и после него.

Задача "Последнего адреса" – сохранить память о погибших в разных городах России. Табличку можно установить каждому репрессированному, не важно известная ли он персона или простой разнорабочий. Обычно мемориальные знаки устанавливают на стенах домов, где люди жили накануне ареста. Любой желающий может почтить память родственника, соседа или другого репрессированного. Чтобы мемориальный знак установили, нужно подать заявку на сайте www.poslednyadres.ru, указать адрес дома, описать, что сейчас в нем располагается, внести пожертвование 4000 рублей и получить разрешение от собственников здания на установку мемориального знака. После этого табличку изготавливают. На сегодняшний день установлено уже более 845 пластин в 48 городах России.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Дизайн табличек разработал архитектор Александр Бродский: они небольшие, размером 11 на 19 сантиметров, напоминают почтовую марку. На пластину из нержавеющей стали при помощи шрифтовых клейм наносится информация о жертвах репрессий: имя человека, его профессия, годы ареста и расстрела, а также дата реабилитации. На памятном знаке вырублен квадрат – пустое окошко, где могло бы располагаться фото репрессированного, но его нет, как нет и человека.



Сергей Пархоменко Основатель фонда "Последний адрес" Задача фонда – объединить людей вокруг идеи ценности жизни и понимания того, что политические репрессии касаются каждого. О "Последнем адресе" знают миллионы людей. Городов, где есть таблички, все больше. Дискуссия о тех проблемах, которыми занимается проект, идет широко – общность понимания проблемы и отношения к ней в головах у людей.



Ксения Сергиенко