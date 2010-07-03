Бесплатные показы фильмов Быкова пройдут в Москве

Фото: Кадр из фильма "Семь нянек". Режиссер Ролан Быков. 1962 год
В кинотеатрах столичной сети "Москино" бесплатно покажут фильмы Ролана Быкова. Акция приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 10 по 13 ноября в кинотеатрах сети "Москино" столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов Ролана Быкова. Ретроспектива приурочена к памятной дате – 12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения актера и режиссера. Именно эта дата была записана в паспорте Быкова, но сам он утверждал, что родился месяцем раньше, и часто шутил по этому поводу, предлагая разные версии происхождения ошибки", – говорится в сообщении.
10 ноября в кинотеатре "Факел" покажут драму "Чучело" 1983 года. Музыкальную комедию "Айболит-66" 1966 года, снятую по мотивам сказки Корнея Чуковского, можно увидеть в кинотеатре "Сатурн" 12 ноября. В этот же день в кинотеатре "Тула" покажут "Телеграмму" 1972 года. В кинотеатре "Искра" 13 ноября можно посмотреть фильм "Внимание, черепаха!" 1969 года.
Актер, режиссер, сценарист и педагог Ролан Быков родился 12 октября 1929 года в Киеве.
Ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что, например, для фильма "Последний богатырь – 2" на севере города построили огромную декорацию, но после завершения съемок ее придется снести, "зарывая удивительные возможности".
По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа и лишних расходов. Более того, впоследствии она может превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", считает Кибовский.
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