Новую версию мультфильма "Тайна третьей планеты" покажут в кинотеатрах в октябре

Фото: Кадр из фильма Новую версию мультфильма "Тайна третьей планеты"
Цифровую, частично отреставрированную версию мультфильма "Тайна третьей планеты" режиссера Романа Качанова можно будет бесплатно посмотреть в кинотеатрах "Москино" 19 и 20 октября.
Показы приурочены к 85-летию со дня рождения писателя Кира Булычева, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".
"Киностудия "Союзмультфильм" частично отреставрировала картину: кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, очистили картинку от следов пыли на пленке, провели стабилизацию изображения, шумоподавление и цветокоррекцию", – говорится в сообщении.
Посмотреть мультфильм можно в "Спутнике", "Туле", "Сатурне", "Искре" и "Полете". А в кинотеатре "Факел" пройдет особый показ – с пленки 35 миллиметров.
Мультфильм снят по мотивам фантастической повести Булычева "Путешествие Алисы". Музыку написал композитор Александр Зацепин. Картину снимали четыре года.
Ранее гендиректор "Москино" Светлана Максимченко рассказала, что на территории ТиНАО могут открыть специальную площадку для кинодекораций в 2020 году. По ее словам, там планируют подобрать земельный участок, где можно будет проводить натурные съемки, так как на "Мосфильме" пространство ограничено.
Ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а, значит, и лишних расходов.
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