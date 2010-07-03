Площадку для кинодекораций могут открыть в ТиНАО в 2020 году

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Специальную площадку для кинодекораций могут открыть на территории ТиНАО в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.
По ее словам, в ТиНАО планируют подобрать земельный участок, где можно будет проводить натурные съемки. "Есть, безусловно, "Мосфильм", но там довольно ограниченное пространство, и еще несколько объектов, но их ограниченное количество, поэтому кинематографистам приходится уезжать далеко куда-то, например, в Подмосковье", – рассказала Максимченко.
Она пояснила, что с открытием новой площадки с кинодекорациями съемочные группы смогут работать "не выезжая из Москвы", хотя и не в центре. "Скорее всего, такая площадка появится в следующем году", уточнила директор "Москино".
Ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что, например, для фильма "Последний богатырь – 2" на севере города построили огромную декорацию, но после завершения съемок ее придется снести, "зарывая удивительные возможности".
По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а, значит, и лишних расходов. Более того, впоследствии она может превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", считает Кибовский.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: