Площадку для кинодекораций могут открыть в ТиНАО в 2020 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Специальную площадку для кинодекораций могут открыть на территории ТиНАО в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС гендиректор "Москино" Светлана Максимченко.

По ее словам, в ТиНАО планируют подобрать земельный участок, где можно будет проводить натурные съемки. "Есть, безусловно, "Мосфильм", но там довольно ограниченное пространство, и еще несколько объектов, но их ограниченное количество, поэтому кинематографистам приходится уезжать далеко куда-то, например, в Подмосковье", – рассказала Максимченко.

Она пояснила, что с открытием новой площадки с кинодекорациями съемочные группы смогут работать "не выезжая из Москвы", хотя и не в центре. "Скорее всего, такая площадка появится в следующем году", уточнила директор "Москино".

Ранее руководитель департамента культуры Александр Кибовский рассказал о планах создать в столице полигон кинодекораций. Он отметил, что, например, для фильма "Последний богатырь – 2" на севере города построили огромную декорацию, но после завершения съемок ее придется снести, "зарывая удивительные возможности".

По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а, значит, и лишних расходов. Более того, впоследствии она может превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", считает Кибовский.