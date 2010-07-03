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Москва 24

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15:38

В столице планируют создать полигон кинодекораций

город культура

15:38

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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В ТиНАО могут создать специальную площадку для размещения кинодекораций, рассказал на пресс-конференции в ТАСС глава департамента культуры города Александр Кибовский.

Он привел в пример съемки фильма "Последний богатырь - 2". На севере города построили огромную декорацию, но съемки заканчиваются, и ее придется снести.

"Фактически мы зарываем удивительные возможности", – сказал Кибовский, отметив, что поручение найти подходящую площадку дал Сергей Собянин.

По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а значит и лишних расходов.

Построенные одной съемочной группой декорации на этой площадке по договоренности могли бы использоваться другими кинопроизводителями.

Площадка может впоследствии превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", полагает Кибовский.

В июле на Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе.

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город культура

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