В столице планируют создать полигон кинодекораций

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В ТиНАО могут создать специальную площадку для размещения кинодекораций, рассказал на пресс-конференции в ТАСС глава департамента культуры города Александр Кибовский.

Он привел в пример съемки фильма "Последний богатырь - 2". На севере города построили огромную декорацию, но съемки заканчиваются, и ее придется снести.

"Фактически мы зарываем удивительные возможности", – сказал Кибовский, отметив, что поручение найти подходящую площадку дал Сергей Собянин.

По словам главы департамента, площадка избавила бы кинематографистов от необходимости демонтажа, а значит и лишних расходов.

Построенные одной съемочной группой декорации на этой площадке по договоренности могли бы использоваться другими кинопроизводителями.

Площадка может впоследствии превратиться в "интереснейший кинопарк со всей инфраструктурой", полагает Кибовский.

В июле на Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров. Он является одним из крупнейших в Европе.