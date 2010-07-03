"Дом-2" может начать переезд на новое место в сентябре

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Телепроект "Дом-2" может начать переезд на новую площадку в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

По его словам, конфликтные ситуации по этому вопросу отсутствуют.

"С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой", – приводятся в сообщении слова Жидкина.

Он отметил, что 16 июня пройдут общественные слушания.

"Алгоритм будет такой: они передают свой участок под строительство дороги, взамен получают новый и начинают строительство. Если все пойдет по плану, то в сентябре уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте", – отметил Жидкин.

Ранее сообщалось, что площадка под названием "Поляна" потребовалась для строительства дороги. Съемочная площадка располагается вблизи поселка Летова роща. Здесь же планируется построить трассу из Саларьева в Марьино. В этой связи столичные власти изъяли данный участок, а для съемок телешоу выделили новый. Переезд должен состояться до конца текущего года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предлагал перенести съемки телепроекта "Дом-2" на территорию Новой Земли (архипелаг в Северном Ледовитом океане), где проходили испытания ядерного оружия.