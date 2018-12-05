Началось проектирование новых площадок для телешоу "Дом-2"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил о начале проектирования новых площадок для съемок телешоу "Дом-2".

"По "Дому-2". У них сейчас идет проектирование новых площадок, где появятся новые корпуса, и идет процедура оценки существующих зданий", – приводит слова Жидкина Агентство "Москва".

Он отметил, что летом будущего года ожидается начало работ на новой территории. Жидкин выразил надежду, что до конца года все процедуры закончатся.

Ранее Жидкин сообщил, что павильоны телешоу "Дом-2" в ТиНАО могут освободить под строительство дороги в августе будущего года. Он отметил, что работы на трассе Марьино – Саларьево уже ведутся. Новый участок для съемок телешоу находится рядом с попавшим под снос павильоном.

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