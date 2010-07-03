Собянин поздравил кинематографистов с Днем российского кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин поздравил кинематографистов с профессиональным праздником – Днем российского кино, который отмечается 27 августа. Поздравления мэр опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня День российского кино. Поздравляю всех, кто работает на "фабрике грез", – заявил Собянин. "Это настолько интересное дело, что всегда хочется заглянуть за кулисы", – отметил он.

По словам мэра, он с большим удовольствием посещает киностудию "Мосфильм", где можно "сходить в музей, увидеть реквизит из любимых фильмов и съемочные площадки". "А вы уже гуляли по киностудии?" – обратился Собянин к москвичам.

20 августа Сергей Собянин поздравил с днем рождения кинорежиссера Андрея Кончаловского, которому исполнилось 82 года. Мэр пожелал народному артисту РСФСР здоровья, благополучия и новых творческих достижений.