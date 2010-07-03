Собянин поздравил с днем рождения режиссера Андрея Кончаловского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского. Ему исполнилось 82 года.

"Выдающийся режиссер, сценарист и педагог, за 10-летия плодотворной деятельности Вы создали замечательные фильмы, которые полюбились миллионам зрителей и получили широкое признание профессионалов в России и других странах мира", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра столицы.

Градоначальник пожелал режиссеру здоровья, благополучия и новых творческих достижений.

Кончаловский родился 20 августа 1937 года в семье писателя Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. За свою карьеру написал 34 сценария, снял 27 кинокартин, придумал восемь театральных постановок, написал шесть книг.

Он является обладателем множества наград, премий и званий, среди которых премия "Ника" и "Серебряный лев". Режиссер является академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук.