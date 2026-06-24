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Новости

24 июня, 21:00

Город

"Торги Москвы": НТО в парках

"Торги Москвы": НТО в парках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

"Нефтьмагистраль" снизила цены на все виды топлива после проверки ФАС

"Деньги 24": бренды одежды начали рассматривать возможность открытия магазинов у ПВЗ

"Деньги 24": крупные бренды одежды могут открыть магазины в жилых домах рядом с ПВЗ

АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль" предоставят ФАС данные по ценам на топливо

ФАС проведет проверку в связи с жалобами водителей на стоимость бензина в Москве

ФАС начала проверку цен на топливо на АЗС "Трасса"

"Торги Москвы": помещения на западе Москвы

Москва открыла серию отраслевых стратегических сессий с бизнесом

Для представителей малого и среднего бизнеса Москва регулярно выставляет на торги нестационарные торговые объекты (НТО). Они размещаются на оживленных улицах и в местах с высокой проходимостью, таких как парки, набережные, скверы и другие общественные пространства.

Какие объекты предлагает город? Как предприниматели могут с их помощью заработать? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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Программа: Торги Москвы
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