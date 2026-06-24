"Торги Москвы": НТО в парках

Для представителей малого и среднего бизнеса Москва регулярно выставляет на торги нестационарные торговые объекты (НТО). Они размещаются на оживленных улицах и в местах с высокой проходимостью, таких как парки, набережные, скверы и другие общественные пространства.

Какие объекты предлагает город? Как предприниматели могут с их помощью заработать? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.