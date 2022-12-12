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12 декабря, 16:00

Экономика

"Торги Москвы": столичные здания выставлены на продажу

"Торги Москвы": столичные здания выставлены на продажу

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Город выставил на продажу пять участков под строительство частных домов. Они расположены на востоке Москвы, в районе Косино-Ухтомском, рядом со станциями метро и другими объектами столичной инфраструктуры.

Площадь участков варьируется от 7 до 22 соток. Победители торгов, которые намечены на 15 декабря, смогут построить на них дома высотой не более трех этажей.

Также стало известно, что город выставил на торги помещение в историческом здании в районе Арбат. Подробнее – в программе "Торги Москвы".

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