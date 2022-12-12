Ответ России на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Фото: depositphotos/carloscastilla

Ответные меры России на введение потолка цен на нефть будут представлены в виде президентского указа в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что Владимир Путин предупредил на заседании Высшего евразийского экономического совета Бишкеке, что ответ Москвы будет оформлен в виде указа.

"Президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа", – пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия отреагирует на введение потолка цен на российскую нефть так, как это лучшим образом скажется на интересах Москвы.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!