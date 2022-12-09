Россия установила пошлины в 35% на ряд товаров личной гигиены из недружественных стран

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Российский кабмин установил пошлины в 35% на некоторые товары, поставляемые в РФ из недружественных стран. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Действие постановления ограничивается 31 декабря 2023 года. По данным Минпромторга РФ, участие в составлении перечня принимали разные предприятия и ассоциации.

К товарам с повышенной пошлиной относятся те, которые имеют не уступающие по качеству российские аналоги – шампуни, средства для чистки зубов, ароматизации помещений, дезодоранты и другая продукция. Список дополнили гражданским оружием и патронами.

Ранее в Госдуме оценили идею снять пошлины на импортные фрукты и овощи. С соответствующей просьбой до этого к депутатам обратились крупные ретейлеры.

Однако в ГД не увидели разумности в обнулении пошлин на товары названных категорий. По мнению одного из депутатов, снятие пошлин даст заработать только определенному кругу лиц, которые занимаются импортом. Подобное обстоятельство окажет негативное влияние на российских производителей.



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