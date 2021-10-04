"Торги Москвы": с начала года город оформил в собственность почти 1 300 бесхозных объектов

С начала 2021 года город принял в собственность почти 1 300 бесхозных объектов. В основном это отдельно стоящие здания и элементы инженерной инфраструктуры.

Теперь заброшенные объекты будут вовлечены в хозяйственный оборот. Например, город сможет продавать их или сдавать в аренду инвесторам на столичных аукционах, а коммуникации передадут городским службам для содержания в надлежащем порядке. Об этом – в программе "Торги Москвы".