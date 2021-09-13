"Торги Москвы": город продает нежилое помещение на Кузнецком мосту

Город продает подвальное помещение в дореволюционном доме на Кузнецком мосту. Площадь лота – почти 150 квадратных метров. Стартовая стоимость – около 22 миллионов.

Здание входит в государственный реестр объектов культурного наследия, поэтому продается через электронный конкурс, а не аукцион.

Каждый участник может сделать только одно ценовое предложение. Победит тот, кто предложит наивысшую цену. Об этом – в программе "Торги Москвы".