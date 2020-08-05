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05 августа, 16:00

Транспорт

"Спецреп": конфликты на дороге

"Спецреп": конфликты на дороге

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Дачный сезон сейчас в разгаре, а это значит, что столичные дороги превращаются в поле боя. Заторы у съездов с автострад провоцируют конфликты. Снова появились обочечники, шашечники и подрезальщики. Этим летом водители также увидели новый вид автохамов – люди, которые объезжают очереди на заправки.

Почему одни стоят, а другие едут? Кто больше всего бесит водителей? Можно ли проехать быстро и без штрафов?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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