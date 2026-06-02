"Спецреп": забиты по уши

Каждый десятый взрослый россиянин имеет хотя бы одну татуировку. Что заставляет людей осознанно причинять себе боль? Как живут те, на ком не осталось живого места от рисунков? Что такое дисморфофобия?

Сколько зарабатывают топовые тату-мастера? И почему красивое тату может стоить как небольшая квартира? Почему сведение рисунков может обойтись даже дороже, чем нанесение? И как неудачный выбор салона приводит к сепсису и даже летальному исходу?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".