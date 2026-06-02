Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 15:50

Общество

"Спецреп": забиты по уши

"Спецреп": забиты по уши

Собянин: до 2 июля НКО могут подать заявки на конкурс грантов

"Деньги 24": стоимость обучения в российских вузах повысилась на 10,7% в 2026 году

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

Температура воздуха в Москве поднимется до 20 градусов 2 июня

"Утро": в Москве 2 июня прогнозируют облачную погоду и до 20 градусов тепла

"Утро": 15 градусов ожидается вечером 2 июня в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 2 июня

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 42% 2 июня

Каждый десятый взрослый россиянин имеет хотя бы одну татуировку. Что заставляет людей осознанно причинять себе боль? Как живут те, на ком не осталось живого места от рисунков? Что такое дисморфофобия?

Сколько зарабатывают топовые тату-мастера? И почему красивое тату может стоить как небольшая квартира? Почему сведение рисунков может обойтись даже дороже, чем нанесение? И как неудачный выбор салона приводит к сепсису и даже летальному исходу?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

Читайте также
Программа: Спецреп
обществовидео

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика