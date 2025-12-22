"Специальный репортаж": травмы после занятий с инструктором

Форма поиска по сайту

22 декабря, 15:00

Спорт

Спортивные клубы и студии йоги открываются в Москве почти на каждом углу. Однако не все занятия приносят пользу: некоторые клиенты после занятий с тренером получают травмы и вынуждены долго восстанавливаться.

Как не стать жертвой псевдо-инструктора без профильного образования? Кого берут в фитнес-залы и легко ли попасть на такую работу "с улицы"? Как устроен этот рынок?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

