"Специальный репортаж": травмы после занятий с инструктором

Спортивные клубы и студии йоги открываются в Москве почти на каждом углу. Однако не все занятия приносят пользу: некоторые клиенты после занятий с тренером получают травмы и вынуждены долго восстанавливаться.

Как не стать жертвой псевдо-инструктора без профильного образования? Кого берут в фитнес-залы и легко ли попасть на такую работу "с улицы"? Как устроен этот рынок?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".