"Специальный репортаж": алиментщики

В прошлом году с должников по алиментам в России взыскали 100 миллиардов рублей. Почему многие алиментщики скрываются от судебных приставов, занижают свои доходы или переписывают имущество на третьих лиц?

Чем грозит неуплата алиментов – административной или уголовной ответственностью? Как работает реестр злостных неплательщиков? Это месть бывшим партнерам или попытка сэкономить на собственных детях?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".