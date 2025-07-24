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24 июля, 14:50

Общество

"Специальный репортаж": алиментщики

"Специальный репортаж": алиментщики

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в Москве вечером 24 июля

Пункты выдачи заказов в жилых домах могут запретить в России

Температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов 26 и 27 июля

"Утро": ясная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 24 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 46% 24 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 24 июля

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В прошлом году с должников по алиментам в России взыскали 100 миллиардов рублей. Почему многие алиментщики скрываются от судебных приставов, занижают свои доходы или переписывают имущество на третьих лиц?

Чем грозит неуплата алиментов – административной или уголовной ответственностью? Как работает реестр злостных неплательщиков? Это месть бывшим партнерам или попытка сэкономить на собственных детях?

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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