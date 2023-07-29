"Специальный репортаж": Культ управления

В России 389 родовых поселений, это в 10 раз больше, чем было в 2007 году. Все больше людей продают квартиры и переезжают в лес, отказываясь от электричества, канализации и других благ цивилизации.

При этом психологи уверены – за привлекательной идеей быть ближе к природе нередко стоит деструктивный тоталитарный культ. Что еще скрывают современные помещики, и почему люди уходят в тайгу и больше не возвращаются – узнаете в специальном репортаже "Культ управления".