Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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29 июля, 23:55

Общество

"Специальный репортаж": Культ управления

"Специальный репортаж": Культ управления

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В России 389 родовых поселений, это в 10 раз больше, чем было в 2007 году. Все больше людей продают квартиры и переезжают в лес, отказываясь от электричества, канализации и других благ цивилизации.

При этом психологи уверены – за привлекательной идеей быть ближе к природе нередко стоит деструктивный тоталитарный культ. Что еще скрывают современные помещики, и почему люди уходят в тайгу и больше не возвращаются – узнаете в специальном репортаже "Культ управления".

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