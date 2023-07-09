"Специальный репортаж": отпуск за границей разумного

Турция становится для российских туристов едва ли не курортом класса люкс. А после ослабления рубля цены на отдых снова выросли. Дошло до того, что Мальдивы стали доступнее привычных нам Антальи и Аланьи, хотя недавно операторы внезапно объявили о появлении "горящих туров".

Специальный корреспондент Вера Обливанцева, которая не видела море уже больше года, решила разобраться, куда вообще сейчас можно улететь из России, а заодно рассчитала: какой отпуск можно спланировать, не залезая в кредит.

Спойлер: наша Анапа – бюджетный вариант, но почему стоит подумать, прежде чем туда ехать, смотрите в эфире телеканала Москва 24.