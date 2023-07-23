Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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23 июля, 00:00

Общество

"Специальный репортаж": недетские подвиги

"Специальный репортаж": недетские подвиги

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Специальный корреспондент Женя Лебедева встретилась с участниками трагического сплава на Сямозере, унесшего жизни 14 школьников. Как им пришлось бороться за жизни своих сверстников, что пережили подростки, прощаясь с друзьями, почему, по мнению родителей погибших, наказы не все виновные, узнаете в специальном репортаже "Недетские подвиги".

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