"Специальный репортаж": недетские подвиги

В России больше 1 000 детей получили звание героев. Они вытаскивали людей из пожаров, помогали тонущим и даже останавливали преступников.

Специальный корреспондент Женя Лебедева встретилась с участниками трагического сплава на Сямозере, унесшего жизни 14 школьников. Как им пришлось бороться за жизни своих сверстников, что пережили подростки, прощаясь с друзьями, почему, по мнению родителей погибших, наказы не все виновные, узнаете в специальном репортаже "Недетские подвиги".