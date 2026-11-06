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06 ноября, 08:45

Культура

"M24 x Wink": драма "Тяжелый люкс"

"M24 x Wink": драма "Тяжелый люкс"

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Онлайн-кинотеатр Wink представит несколько новых сериалов. 13 ноября на платформе выйдет драма "Тяжелый люкс", посвященная рынку подделок премиальных брендов. По сюжету жена состоятельного девелопера Ксения случайно убивает любовницу мужа и, пытаясь избежать наказания, начинает продавать поддельные сумки.

Еще одной новинкой станет молодежная комедия "Многое получается" о первой любви и взрослении. Ее герои мечтают переехать в Москву, но узнают, что скоро станут родителями.

Также на платформе выйдет сериал "Почти семейное шоу" о участниках реалити, которые борются за денежный приз и пытаются сохранить отношения под круглосуточным наблюдением камер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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