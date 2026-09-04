"M24 x Wink": сезон сериальных новинок

Сезон сериальных новинок открывает фантастический блокбастер "Трудно быть богом" по культовому роману братьев Стругацких. Действие разворачивается в далеком будущем. Сотрудник Института экспериментальной истории прибывает на отсталую планету.

Для юных зрителей вышло продолжение "Любопытной Варвары". В третьем сезоне события переносятся в детский лагерь.

Премьера "Москва и москвичи" по мотивам книги Владимира Гиляровского создана при поддержке правительства Москвы. С помощью технологий виртуального кинопроизводства воссоздана атмосфера московской жизни конца XIX – начала XX века.

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