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Новости

04 сентября, 08:00

Культура

"M24 x Wink": сезон сериальных новинок

"M24 x Wink": сезон сериальных новинок

Культурные мероприятия пройдут в Москве 4 сентября

Выставка "Искусство сцены. Академическая живопись" откроется на ВДНХ 10 сентября

ВДНХ может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Сезон сериальных новинок открывает фантастический блокбастер "Трудно быть богом" по культовому роману братьев Стругацких. Действие разворачивается в далеком будущем. Сотрудник Института экспериментальной истории прибывает на отсталую планету.

Для юных зрителей вышло продолжение "Любопытной Варвары". В третьем сезоне события переносятся в детский лагерь.

Премьера "Москва и москвичи" по мотивам книги Владимира Гиляровского создана при поддержке правительства Москвы. С помощью технологий виртуального кинопроизводства воссоздана атмосфера московской жизни конца XIX – начала XX века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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