"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": столица стала промышленным лидером страны

Москва вновь подтвердила статус промышленного лидера: столица заняла первое место в рейтинге Минпромторга.

Как именно удается удерживать лидерство? Почему вместе с развитием производства старым заводам и депо в городе дают новую жизнь? И как забота о москвичах влияет на демографическую ситуацию?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние семь дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".