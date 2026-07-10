Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 23:00

Экономика

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": столица стала промышленным лидером страны

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": столица стала промышленным лидером страны

Центробанк ввел в обращение новую 100-рублевую купюру

Эксперты сообщили, что топливный рынок Москвы работает в штатном режиме

Водители в Москве и Петербурге смогут проверять работу заправок через приложение

В России выпустили обновленную 100-рублевую купюру

В Москве и Петербурге запустили приложение для проверки наличия топлива на АЗС

Водители могут узнать о наличии топлива и очередях на АЗС через онлайн-карты

"Деньги 24": доля отказов по кредитам в России составила почти 80%

Стала доступна еще одна карта с актуальной информацией о топливе на АЗС

"Деньги 24": инвестиции физических лиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли на 70% за год

Москва вновь подтвердила статус промышленного лидера: столица заняла первое место в рейтинге Минпромторга.

Как именно удается удерживать лидерство? Почему вместе с развитием производства старым заводам и депо в городе дают новую жизнь? И как забота о москвичах влияет на демографическую ситуацию?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние семь дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

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Программа: Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым
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