21 октября, 10:30Общество
"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 октября
В среду, 21 октября, в Москве прогнозируется малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 12 градусов, к вечеру температура снизится до 2 градусов.
Скорость ветра составит 3–10 метров в секунду, атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Подробнее о погоде в столице – в программе "Утро".
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