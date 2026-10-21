"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 октября

В среду, 21 октября, в Москве прогнозируется малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 12 градусов, к вечеру температура снизится до 2 градусов.

Скорость ветра составит 3–10 метров в секунду, атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.

Подробнее о погоде в столице – в программе "Утро".