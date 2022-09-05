"Утро": общая длина заторов в столице составила 108 километров

В ЦОДД московский дорожный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов в городе – 108 километров.

Начал собираться затор в сторону Третьего кольца на Дмитровском шоссе из-за аварии с участием трех легковых автомобилей в районе пересечения улицы Всеволода Вишневского. Участники перекрыли средний ряд перед съездом на улицу Руставели.

Непросто проехать по внешней стороне на востоке Третьего кольца от Лефортовского тоннеля до Русаковской эстакады. Там в самом начале эстакады произошло столкновение двух легковых автомобилей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.